زبيدة ثروت.. أحبها بيليه وتمنت الزواج من العندليب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت، صاحبة الوجه الملائكي، اشتهرت بعيونها الزرقاء الساحرة، ذات المشوار الطويل في السينما المصرية والبصمة، والتي لقبت بـ"قطة السينما العربية".

بيليه وقع في حبها، بعدما التقت به زبيدة ثروت، صدفة، في أحد فنادق دولة الكويت، في العام 1973، حيث حاول التواصل معها عبر الهاتف طالبًا القرب منها والقبول بالزواج منه.

التقت بيليه صدفة أثناء تلبيتها لدعوة أحد وزراء الكويت لحضور أحد المهرجانات التي تقام في البلاد، حيث صادف عند دخولها إلى صالة الفندق، تجمع عدد كبير من الأشخاص حول اللاعب البرازيلي، الذي لم تكن تعرفه، والذي توجه إليها ملبسا إياها أحد أطواق الورد التي قدمت له من قبل الجمهور المحيط به.

وعن العندليب كشفت زبيدة ثروت، عن حبها لعبد الحليم حافظ، الذي فوجئت عقب زواجها وإنجابها للأطفال، بأنه سبق وطلب يدها من أبيها الذي رفضه بحجة أنه "مغنواتي".

وأوضحت زبيدة ثروت أن هذا الأمر أحزنها لأنها كانت تحب العندليب الأسمر، وتتمنى الزواج منه، وجاءت وصيتها فيما بعد بأن تدفن عند وفاتها إلى جواره.

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