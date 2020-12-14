أشرف زكي: محمد رمضان مثل للتحقيق أمام لجنة سيادية (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن التحقيقات مع الفنان محمد رمضان علىى خلفية اتهامه بالتطبيع تمت اليوم.

وكشف، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، تفاصيل مثول محمد رمضان للتحقيق قائلا:  الساعة الرابعة مساء حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق والتي شملت في عضويتها مستشارا شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية وهما سامي مغاوري وايمن عزب ".

وقال إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيق وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى الضجة الإعلامية".

ونفى علمه بتفاصيل التحقيقات قائلا: "ماعرفش أي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه وأنا ماسلتش".

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محمد رمضان الفجر اشرف زكي

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