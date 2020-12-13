أحمد مراد يكشف لـ"حديث القاهرة" اسم أول فنان رُشح لأداء "رجل المستحيل" للراحل نبيل فاروق

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الكاتب أحمد مراد، عن انتهاءه من كتابة فيلم "رجل المستحيل" للكاتب الراحل نبيل فاروق الذى بدأ العمل فيه منذ عامين وتوقف عدة مرات بسبب الموافقات والانتاج وتكاليف الانتاج الباهظة، قائلا: "فكرة الرجل المستحيل حلم كبير ومن حظى وشرف لى كتابة سيناريو رجل المستحيل".

وأشار الكاتب أحمد مراد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن خروج فيلم رجل المستحيل للنور يتطلب بذل مجهود، مضيفا: "الموضوع محتاج شويه مجهود والمشروع باهظ التكاليف وكورونا سبب عرقلة العمل أيضا".

وعن ترشيحات البطولة لأداء رجل المستحيل، رد قائلا: "لسه الفيلم مكنش في منطقة الترشيحات بدأت تنضج، وكان فى كذا ترشيح والموضوع بدأ بالفنان عمرو يوسف وبالتوقف انقطت الافكار عن التمثيل، وكنا عايزين نمرر الفيلم من التحديات".

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