خاص- نكشف تفاصيل إصابة أجاي









وقال المصدر إن جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر يعاني من التهاب وتمزق في الوتر الوحشي وهو وتر مجاور لوتر إكيليس".









وأضاف المصدر بأن أجاي يحتاج إلى تدخل جراحي وإجراء عملية جراحية، وستتسبب في غيابه عن الفريق لمدة من شهرين إلى ٣ أشهر.









ويغيب أجاي عن النادي الأهلي منذ مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي خرج فيها خلال الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.