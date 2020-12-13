فريق بحث لكشف ملابسات العثور على قدم مبتورة بشارع السودان

شكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على قدم مبتورة داخل جوال بشارع السودان، للتأكد من كونها تخص قتيل أو أنها لمريض سكري وتم بترها ولا يوجد شبه جنائية.





ويستمع رجال مباحث الجيزة إلى أقوال شهود العيان وحارس العقار محل الواقعة، وأصحاب المحلات التجارية بمحيط العثور على القدم.





وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة تمهيدًا لتفريغها والتوصل إلى الشخص الذي ألقى بها، وسرعة ضبطه.





وكشفت معاينة أجهزة الأمن أن القدم المبتورة المعثور عليها بجوار سلم أرض اللواء، وجدت ملفوفة داخل كفن أبيض اللون و2 كيس إحداهما خاص بنفايات المستشفيات، وذلك داخل جوال ملقى أمام العقار 190 بشارع السودان.





وكانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على قدم مبتورة داخل جوال بشارع السودان، وسط محافظة الجيزة مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا مفاده بعثور الأهالي على جوال بداخله قدم بشرية مبتورة.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بإنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة والرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، وقوة من نقطة شرطة أرض اللواء إلى محل البلاغ -تحديدا بجوار سلم أرض اللواء- وعثر على جوال بداخله قدم شخص مبتورة.



