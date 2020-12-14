رئيس غرفة الدواء: يمكن تصنيع لقاحات كورونا لدى القطاع الخاص المصري

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إنه يمكن تصنيع لقاحات كورونا لدى القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن مركز اللقاحات والتطعيمات "فاكسيرا" هي التي حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية، إذ أنها مجهزة بالكامل لتصنيع اللقاح.

وأضاف "العزبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "أون"، أن لجنة من منظمة الصحة العالمية جاءت إلى مصر وتابعت خطوط الإنتاج بالمركز وأصدرت تقريرها بالموافقة: "فاكسيرا جاهز لإنتاج كل أنواع اللقاحات ماعدا فايزر، وعندما تبدأ التعاقدات فإن عمليات التصنيع ستبدأ على الفور".

وتابع، أن لقاح فايزر يستخدم تقنية الثلج الجاف، وأن مصر لديها مصانع تنتج الثلج الجاف، وبالتالي فإنه لا مشكلة من تصنيع هذا اللقاح في مصر سوى أنه يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة للغاية للتخزين.

وأردف، أن الكمية المنتجة حاليًا لن تكفي العالم، وبالتالي فإن أي اتفاقية جديدة ستكون مفيدة لمصر وللعالم، موضحًا أن القطاع الخاص يمكنه المساعدة في إنتاج لقاحات كورونا: "لم نتناقش بخصوص هذا الأمر حتى الآن، لكن إذا احتجناه فانه سيشارك مع فاكسيرا في إنتاج اللقاحات، واتفقنا على أن تستورد مصر 20 مليون جرعة من اللقاح الصيني وأسترازينيكا بشكل أساسي في المرحلة الأولى"

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