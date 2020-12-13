وزيرة الصناعة: 10 سنوات مدة السداد في مبادرة احلال السيارات المتقادمة

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قالت الدكتورة نفيين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن انطلاق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، سيكون خلال شهر يناير 2021 القادم، من خلال معرض يضم عدد كبير من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المجمعة محليًا، وأنه سيتم منح مُلاك السيارات سواء الأجرة أو التاكسي أو الملاكي التي مر عليها أكثر من 20 عامًا حافز نقدي مقدم من الدولة بالإضافة إلى حصوله على سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.



وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية " ON"، أنه توجد العديد من المزايا التي سيحص عليها أصحاب السيارات التي سيتم إحلالها، فإلى جانب الدعم النقدي الذي سيحصل علي مالك السيارة، فإني السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ستوفر عليه الكثير من مصاريف التشغيلية التي كان ينفقها مع السيارة التي تعمل بالمواد البترولية، وستصل قيمة التوفير إلى نصف النفقات القديمة، وسينطبق هذا على كل من سائق السيارة الأجرة أو مالك السيارة الملاكي



وتابعت: "المنظومة تعمل على محورين الاول السيارات صاحبة العمر الاقل من عشرين عامًا سواء الميكروباص أو الاجرة أو الملاكي من يرغب في هذه الشريحة إستبدال عربته لتعمل بالغاز نعمل في هذه المنظومة ".



لكن الوزيرة قالت: "الشريحة الثانية من السيارات تلك التي تخطت العشرين عامًا سواء تعمل بالنزين أو السولار، خاصة الاخيرة التي تعمل بالسولار كونها لا تملك الجاهزية للتحول لعمل للغاز، وبالتالي هنا لابد من الاحلال ".



ولفتت إلى أنه في بداية المبادرة كانت المستهدف من عملية الاحلال الميكروباص والاجرة لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تشمل الملاكي أيضًا حيث يرى أنه من حق المواطن أن يرتقي بمستوى معيشته وأن يكون بوسعه أن يكون لديه سيارة حديثه".



وكشفت عن مزايا وتفاصيل تخص المبادرة قائلة: "مدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات ستصل إلى عشر سنوات مقارنة بالسابق لم تكن تتعدى السبع او الثماني سنوات على الاكثر، بالإضافة لتقديم حافز مقابل تخريد السيارة لكنها قالت: " " لن أفصح عن حافز التخريد الان وسيسمى الحافز الاخضر حيث أنه يساعد مالك المركبة في تقليل التلوث وسلامة البيئة"

