خبير: الدولة تُركز على تلبية احتياجات المواطن في عهد السيسي (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة لا تنفذ مشاريع البنية التحتية بمفردها، بل بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا ينعكس على الكثير من المواطنين بالإيجاب، من خلال توفير الكثير من فرص العمل.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن وزارة التعاون الدولي لديها قدرة تفاوضية عالية، تمكنها من الحصول على تمويلات لتنفيذ استراتيجية 2030 بتكلفة تمويلية منخفضة، وهذا في حد ذاته إنجاز ونجاح، خاصة وأن هذه التمويلات تهدف لرفع مستوى معيشة المواطن المصري بشكل كبير.

وتابع أن وزارة التعاون الدولي هي المعنية بجلب التمويلات في ضوء احتياجات الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تعي ما يحتاجه المواطن بشكل كبير، معقبًا: "الدولة منذ تولي الرئيس السيسي تعمل على التركيز على تلبية احتياجات المواطن".

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