أب مجهول وحياة فقيرة مع أمها.. تعرف على حياة كاميليا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كاميليا، امتازت بجمال أخاذ جعل كل من يراها يقع في حبها، لا تمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا، فقد رحلت في ريعان شبابها.

ليليان فيكتور ليفي كوهين أو كاميليا، ولدت في 13 ديسمبر عام 1919، بأحد الأحياء الفقيرة في مدينة الإسكندرية.

تعود أصولها إلى إحدى الدول الأوروبية ويشاع أيضًا بأنها من أصول يهودية، وفي الواقع هناك أكثر من رواية عن والد كاميليا، إحداها تقول إن أمها وهي مسيحية كاثوليكية مصرية من أصل إيطالي وتدعى أولغا لويس أبنور، قد حملت بها من دون زواج لعلاقة مع مهندس فرنسي يعمل خبيرًا بقناة السويس.

أما مصادر أخرى تقول إن والدها كان تاجر أقطان إيطالي هرب بعد خسارته إلى بلده، ولكن الأمر المؤكد هو أنها نسبت إلى صائغ يهودي يوناني هو فيكتور ليفي كوهين، والذي سميت بإسمه وكان زوج والدتها في ذلك الوقت أو صديقها.

وقد عاشت بحي الأزاريطة الشعبي في مدينة الإسكندرية، مع أمها على إيرادات البنسيون، الذي تمتلكه والدتها.

رصيدها الفني 20 فيلمًا سينمائيًا، إستطاعت الممثلة المصرية ​كاميليا​ من خلالها أن تصبح واحدة من أشهر نجمات مصر، وإن كان الحظ لم يسعفها بسبب وفاتها المفاجئة وهي في عمر الـ31 عامًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 5 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل إصابة أجاي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ 10 دقائق

موضوعات متعلقة

المسلماني يكشف أخطر عملية تجسس نووي في التاريخ (فيديو)

في ذكرى ميلاد كاميليا.. ٤ سنوات صنعت نجمة الأربعينات

قصة الغرام القاتل بين الملك فاروق والفنانة كاميليا

إبراهيم عيسى يكشف معلومات جديدة عن الفنانة كاميليا (فيديو)

عادل حمودة يكتب: جمهورية التسامح فى مصر

في ذكرى رحيلها تعرف على لغز وفاة كاميليا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

11:02 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان