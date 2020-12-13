أب مجهول وحياة فقيرة مع أمها.. تعرف على حياة كاميليا

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كاميليا، امتازت بجمال أخاذ جعل كل من يراها يقع في حبها، لا تمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا، فقد رحلت في ريعان شبابها.



ليليان فيكتور ليفي كوهين أو كاميليا، ولدت في 13 ديسمبر عام 1919، بأحد الأحياء الفقيرة في مدينة الإسكندرية.



تعود أصولها إلى إحدى الدول الأوروبية ويشاع أيضًا بأنها من أصول يهودية، وفي الواقع هناك أكثر من رواية عن والد كاميليا، إحداها تقول إن أمها وهي مسيحية كاثوليكية مصرية من أصل إيطالي وتدعى أولغا لويس أبنور، قد حملت بها من دون زواج لعلاقة مع مهندس فرنسي يعمل خبيرًا بقناة السويس.



أما مصادر أخرى تقول إن والدها كان تاجر أقطان إيطالي هرب بعد خسارته إلى بلده، ولكن الأمر المؤكد هو أنها نسبت إلى صائغ يهودي يوناني هو فيكتور ليفي كوهين، والذي سميت بإسمه وكان زوج والدتها في ذلك الوقت أو صديقها.



وقد عاشت بحي الأزاريطة الشعبي في مدينة الإسكندرية، مع أمها على إيرادات البنسيون، الذي تمتلكه والدتها.



رصيدها الفني 20 فيلمًا سينمائيًا، إستطاعت الممثلة المصرية ​كاميليا​ من خلالها أن تصبح واحدة من أشهر نجمات مصر، وإن كان الحظ لم يسعفها بسبب وفاتها المفاجئة وهي في عمر الـ31 عامًا.



