سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 14-12-2020

استقر سعر الدولار في البنوك بداية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تراجع أمس بحوالي بحوالي 6 قروش وحقق سعر شراء الدولار في البنك المركزي اليوم حوالي 15.65 جنيه ـ، فيما وصل سعر البيع الي 15.72 جنيه.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى









15.60 جنيه للشراء

12.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.