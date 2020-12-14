سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 14-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقر  سعر الدولار في البنوك بداية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تراجع أمس بحوالي بحوالي 6 قروش وحقق سعر شراء الدولار في البنك المركزي اليوم حوالي 15.65 جنيه ـ، فيما وصل سعر البيع الي 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى


15.60 جنيه للشراء
12.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

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