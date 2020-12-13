تعليق الإسماعيلي على رسالة حب الطفلة "مريم" المصابة بالسرطان للاعبيه (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، على رسالة الطفلة "مريم" التي تعاني من السرطان للاعبي النادي الإسماعيلي والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت من خلالها عن حبها للدراويش.

وقال "وحيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن رئيس النادي الإسماعيلي حرص على الاتصال بوالدة الطفلة مريم للاطمئنان على حالتها، مشيرًا إلى أنها تتواجد حاليًا في هولندا لخضوع لعملية نقل نخاع شوكي من والدتها.

وأشار إلى أنها ليست من محافظة الإسماعيلية ولكنها أخذت حب الإسماعيلي من والدها، مؤكدًا أن النادي أبده استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في علاجها، كما وجه اعتذارًا لمريم عن التعادل السلبي اليوم ولكنه وعدها بالفوز في المباريات المقبلة.

أخبار تهمك

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ 10 دقائق

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل إصابة أجاي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ أقل من ساعتين

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

11:02 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان