تعليق الإسماعيلي على رسالة حب الطفلة "مريم" المصابة بالسرطان للاعبيه (فيديو)

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علق علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، على رسالة الطفلة "مريم" التي تعاني من السرطان للاعبي النادي الإسماعيلي والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت من خلالها عن حبها للدراويش.



وقال "وحيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن رئيس النادي الإسماعيلي حرص على الاتصال بوالدة الطفلة مريم للاطمئنان على حالتها، مشيرًا إلى أنها تتواجد حاليًا في هولندا لخضوع لعملية نقل نخاع شوكي من والدتها.



وأشار إلى أنها ليست من محافظة الإسماعيلية ولكنها أخذت حب الإسماعيلي من والدها، مؤكدًا أن النادي أبده استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في علاجها، كما وجه اعتذارًا لمريم عن التعادل السلبي اليوم ولكنه وعدها بالفوز في المباريات المقبلة.



