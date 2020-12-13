لينا شاماميان لـ"حديث القاهرة": بسمع مهرجانات مصرية وبرقص على "بنت الجيران" و"أخواتي"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكدت الفنانة السورية لينا شاماميان، أنها تسمع المهرجانات الشعبية فى مصر خاصة وأنها تفرض نفسها وأصبحت نوع مختلف وشيء جديد على الثقافة المصرية والعربية، قائلة: "بسمع مهرجانات وكل حاجة، وأنا مع أنى اسمع كل شيء وقبل سفرى لفرنسا كنت بسمع الموسيقى اللي تهم شغلى وذوقي فقط ولكن بعد سفري لفرنسا بقت بسمع كل شيء".

وأوضحت الفنانة لينا شاماميان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن كل موسيقى تفرز شيء جميل والمهرجانات تفرض نفسها، مضيفة: "أغانى المهرجانات فى مصر مختلفة فى الذوق عن الشعبيات فى سوريا وهو شيء جديد لأذني وهي اكتشاف وتعطى طاقة للعالم".

وتابعت: "لما بسمع المهرجانات في البيت برقص، وانا بسمع مهرجان بنت الجيران وأخواتي"، لافتة إلى أنها تصادف بعض المهرجانات التي تعتمد على السباب فلا تعود سماعها ولكن هناك مهرجانات تحكي قصص وتدوين للحالة الاجتماعية.

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