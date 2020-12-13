عمرو أديب يستعد للعام الجديد: "عايز 2020 تغور" (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على وضع زينة العام الجديد بالاستديو، مشيرًا إلى أن البعض سيسأل عن سبب وضع الزينة مبكرا، قائلا: "عايز السنة دي تغور، بسبق بدري".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "من بدري وضعت الزينة وبقول يارب.. عدي 2020، وهات لينا 2021"، مضيفا: "إن شاء الله وبعون الله تكون سنة أفضل كتير".

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