خبير: انخفاض نسبة مستوى الفقر في الوجه البحري لـ27% "إنجاز"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن موارد معظم دول العالم تأثرت بالسلب بأزمة كورونا، ولذلك هناك حاجة لتمويل مشاريع القرى الأكثر احتياجًا، ومشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، ومشروعات رفع مستوى البنية التحتية، لافتًا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لمصر تتمثل في هيئة المعونة الأمريكية، هيئة المعونة الكندية، وبعض الهيئات الأخرى.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدولة أنفقت بشكل كبير على تحسين مستوى المعيشة، ولهذا انخفض نسبة مستوى الفقر في المناطق الريفية في الصعيد لـ45%، والمناطق الريفية في الوجه البحري لـ27%، وهذا في حد ذاته إنجاز.

ولفت إلى أن تحسين الكهرباء والطرق ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، من خلال الحصول على خدمات أفضل، وتوفير الكثير من فرص العمل.

أخبار تهمك

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء

منذ 43 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل إصابة أجاي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

11:02 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان