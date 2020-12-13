خبير: انخفاض نسبة مستوى الفقر في الوجه البحري لـ27% "إنجاز"

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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن موارد معظم دول العالم تأثرت بالسلب بأزمة كورونا، ولذلك هناك حاجة لتمويل مشاريع القرى الأكثر احتياجًا، ومشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، ومشروعات رفع مستوى البنية التحتية، لافتًا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لمصر تتمثل في هيئة المعونة الأمريكية، هيئة المعونة الكندية، وبعض الهيئات الأخرى.



وتابع الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدولة أنفقت بشكل كبير على تحسين مستوى المعيشة، ولهذا انخفض نسبة مستوى الفقر في المناطق الريفية في الصعيد لـ45%، والمناطق الريفية في الوجه البحري لـ27%، وهذا في حد ذاته إنجاز.



ولفت إلى أن تحسين الكهرباء والطرق ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، من خلال الحصول على خدمات أفضل، وتوفير الكثير من فرص العمل.

