شوقي: لدينا طلبات من عشرات الدول الإفريقية والعربية للحصول على نظامنا التعليمي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم وضع مناهج 5 سنوات دراسية طبقا لنظام التعليم الجديد تبدا من "KJ1" وحتي الصف الخامس الابتدائي.

وأضاف شوقي خلال لقائه ببرنامج"بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الاحد، أن الكتب الخاصة بالصف الرابع الابتدائي العام المقبل قيمة جدا وستحدث طفرة في تلقي المعلومة وتم وضعها بشكل جديد لم يعهده من قبل، لافتا إلى أن سيتم البدء بالصفوف الرابع والخامس والسادس كمرحلة أولي طبقا لنظام الجديد، ويوجد لدينا عشرات الطلبات من دول إفريقية وعربية لاستخدام نظام التعليم المصري.

واشار وزير التعليم إلى ان تقدمنا في التصنيف العالمي سيساعدنا على مزيد من الارتقاء وتطوير العملية التعليمية بمصر.

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