"التنسيق الحضاري": إطلاق موقع الكتروني للتعريف بالشخصيات العامة بمشروع "حكاية شارع" (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تفاصيل مشروع "ذاكرة المدينة" والذي يضم مشروعي "حكاية شارع" و"عاش هنا" على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال "أبو سعدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه تم إطلاق موقع الكترونيا للتعريف بأهم الشخصيات العامة التي تم إطلاق أسمائها على عدد من الشوارع المصرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في شوارع القاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي، موضحًا أنه يجري العمل حاليًا على 100 شارع في القاهرة و50 آخرين في محافظة الإسكندرية، والمرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروع حكاية شارع في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد أن هناك إقبال كبير من الشباب على هذا المشروع الذي يقوم بالتوثيق لعدد من المشاهير والشخصيات العامة المؤثرة بإعطاء بعض المعلومات المختصرة عنها في سطور قليلة، لافتًا إلى أن هذا المشروع له صدى جيد على مستوى الشباب.

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