وزير التعليم: 340 مليون مشاهدة للمنصات الإلكترونية منذ جائحة كورونا

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الإقبال على القنوات التعليمية، والمنصات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا غير عادي.



وأضاف شوقي خلال لقائه ببرنامج"بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الاحد، انه خلال الأسبوع الماضي حققة منصة ثانوي فقط مليون وربع مشاهدة و845 الف مستخدم خلال أسبوع واحد، لافتا إلى ان هذا الرقم يزيد يوميا، وبلغ عدد المشاهدت منذ فبراير الماضي بلغ 340 مليون مشاهدة.



وأشار وزير التعليم غلى أنه حدث تغير عميق في طريقة تلقي الطلاب المعلومات، مضيفا أن الرؤية الإلكترونية كانت عند الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014.

