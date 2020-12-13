وزير التعليم: مصر ستكون من أفضل 10 دول في العالم خلال عام 2030

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المؤشر العالمي للتعليم، يعتمد في مقياسه على 7 محاور، وهي التعليم قبل الجامعي والفني والعام والعالي والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.

وأضاف شوقي خلال لقائه ببرنامج"بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الاحد، أن السبع عناصر هذه يتم الترتيب النهائي من خلالهم، لافتا إلى ان ترتيب مصر كدولة وصل إلى 72 من أصل 132 دولة.

وأشار شوقي إلى أنه في التعليم قبل الجامعي صعد 11 مرتبة، والفني 23 مرتبة والعالي 7 مراتب، لافتا إلى أنه مصر ستكون من أفضل 10 دول في العالم خلال عام 2030.

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