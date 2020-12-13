زبيدة ثروت.. "قطة السينما" التي أحبها العندليب ورفضه والدها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، صاحبة أجمل عيون، والتي لقبت بـ"قطة السينما المصرية".

بدأت مشوارها مع السينما عام ١٩٥٦ حينما ظهرت في لقطة صغيرة بفيلم "دليلة " الذى قام ببطولته عبد الحليم حافظ وشادية، وسرعان ما اقتحمت عالم النجومية ولمع نجمها وشاركت في عدة أعمال فنية فشلت فى البداية لكنها لم تعبأ واستمرت فى طريقها حتى أصبح النجاح حليفها.


واستمرت في مشوارها الفني حتى التقت بعبد الحليم حافظ من جديد، ولكن كبطلة أمامه في فيلم ١٩٦١ من إخراج عاطف سالم "يوم من عمري" الذي غنى لها فيه "بأمر الحب" وحينها وقع العندليب في شباك حبها أثناء تصوير الفيلم معها.


وكشفت زبيدة ثروت فى حوار سابق لها، أن عبد الحليم حافظ تقدم إلى والدها يطلب يدها للزواج بعد التمثيل أمامها، ولكن رفض والدها بحجة انه مغنواتى أما ابنته فهى حاملة شهادة الحقوق.


أخبار تهمك

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- نكشف تفاصيل إصابة أجاي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ أقل من ساعتين

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

11:02 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان