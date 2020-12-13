زبيدة ثروت.. "قطة السينما" التي أحبها العندليب ورفضه والدها

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، صاحبة أجمل عيون، والتي لقبت بـ"قطة السينما المصرية".



بدأت مشوارها مع السينما عام ١٩٥٦ حينما ظهرت في لقطة صغيرة بفيلم "دليلة " الذى قام ببطولته عبد الحليم حافظ وشادية، وسرعان ما اقتحمت عالم النجومية ولمع نجمها وشاركت في عدة أعمال فنية فشلت فى البداية لكنها لم تعبأ واستمرت فى طريقها حتى أصبح النجاح حليفها.





واستمرت في مشوارها الفني حتى التقت بعبد الحليم حافظ من جديد، ولكن كبطلة أمامه في فيلم ١٩٦١ من إخراج عاطف سالم "يوم من عمري" الذي غنى لها فيه "بأمر الحب" وحينها وقع العندليب في شباك حبها أثناء تصوير الفيلم معها.





وكشفت زبيدة ثروت فى حوار سابق لها، أن عبد الحليم حافظ تقدم إلى والدها يطلب يدها للزواج بعد التمثيل أمامها، ولكن رفض والدها بحجة انه مغنواتى أما ابنته فهى حاملة شهادة الحقوق.





