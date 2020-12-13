مدحت العدل لإلهام شاهين :"شرفتينا ورفعتي رأسنا زي محمد صلاح"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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وجه المنتج مدحت العدل رسالة للفنانة إلهام شاهين ، وذلك بعد تألقها في فيلم "حظر تجوال" وحصولها على جائزة أفضل ممثلة سينمائية هذا العام في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 عن هذا الفيلم.

وكتب مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" أنا طول الوقت مؤمن إنك ممثلة عبقرية لإن الفنان العبقري هو اللي متحسهوش إنه بيمثل وهي كده مخلوقة موهوبة .. شرفتينا ورفعتي راسنا وخلتينا فخورين زي ما بنفتخر بمحمد صلاح".

فيلم "حظر تجول من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

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