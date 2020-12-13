جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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فور إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل الرعب والتشويق " جمال الحريم " عبر قنوات DMC وMBC4، والتى شهدت نسب مشاهدة عالية تليفزيونيا أو عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، وتصاعدت الأحداث الدرامية والتشويق فى أولى الحلقات مع ظهور النجمة دينا فؤاد والتى تذهب إلى أحد المتخصصين والشيوخ لمواجهة " جن " يسيطر عليها، وأعقبها مواجهة خاصة ومتميزة بين النجمة نور والنجمة دينا فؤاد وهم أصدقاء فى أحداث المسلسل، وحوار درامي مشوق حول وجود الجن والعفاريت فى حياة الانسان ومدى سيطرته وقدرته، وشهد المشهد جدل كبير بين دينا فؤاد ونور.

وتحت اسم "المكتوب" جاء عنوان الحلقة الأولى اسم المسلسل، واستعرضت الحلقة حياة الأبطال على رأسهم وجه القمر دينا فؤاد، والنجمة اللبنانية نور، والنجم خالد سليم، وكشفت طبيعة عمل كل منهم، مع استعراض الروتين اليومى والحياتى لهم.

وأكدت دينا خلال أحداث المسلسل إلى وجود جن عاشق وأنصاره يسيطرون عليها لتبدأ أحداث الإثارة والتشويق بالمسلسل.. وتتوالى الأحداث.

وأعربت النجمة دينا فؤاد عن تفاؤلها وسعادتها بعرض أولى الحلقات، خصوصا وأن الجمهور مترقب العمل منذ أن تم الإعلان عنه، وأن العمل سيمفونية درامية ونقلة نوعية وجديدة على الدراما المصرية ويحمل روح مختلفة.

يذكر أن شركة "سينرجى" وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لخروج العمل للنور بشكل يحقق المتعة البصرية والجذب للمشاهد، موضحة أن المخرجة منال الصيفى بذلت مجهودا ضخما فى المسلسل حتى يتسنى للمشاهد أن يرى عمل مختلف شديد الجودة والمتعة الفنية، موضحة أن المخرجة نسجت عالم فريد ومختلف بابداعها وتخيلها ومزجت الواقع بالأساطير بشكل مؤثر.

ويشارك فى مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم
جني عاشق يسيطر على دينا فؤاد فى الحلقة الأولى من "جمال الحريم

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