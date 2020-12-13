يوسف عثمان يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته فى مسلسل "وادى الجن"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان الشاب يوسف عثمان عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "وادي الجن"، وسط مجموعة من الفنانين الشباب فى مصر أبرزهم "ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، محسن منصور".


وكشف يوسف عثمان ل"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته فى "وادى الجن"، حيث قال" أجسد شخصية "خالد"، وهو شخص دمه خفيف وكوميدي دايما يحب التريقة على نفسه وعلى الآخرين، كما أنه شخص يهوي الملاكمة ولكنه غير محترف، ويتصف بالأنانية وحبه لمصلحته فقط، وعلطول ماشي ورا دماغه حتى لو هيعمل حاجات تضر غيره".



يذكر أن "وادى الجن" تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

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