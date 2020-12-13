سيد عبد الحفيظ: بداية الدوري من المهم فيها أن تحقق ال3 النقاط

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.


وأضاف في تصريحات عقب نهاية المباراة :"بداية الدوري من المهم فيها أن تحقق الفوز وتحصد ال3 نقاط وفي النهاية هي مباراة وانتهت وعلينا النظر إلى المرحلة المقبلة".


وتابع :"أمامنا مباراة هامة يوم الجمعة المقبل أمام غزل المحلة ثم السفر إلى النيجر لبداية مشوار الفريق الإفريقي".


وزاد :"الدوري يحتاج إلى جميع اللاعبين وجميعهم سيحصل على الفرصة، فمباراة اليوم كانت فرصة لمشاركة عددا من اللاعبين".


وواصل :" إحساسي أن الهدف الذي سجله محمد شريف ليس تسللا، لكن في النهاية الحمد لله على المكسب".


واختتم :" المباريات مع مصر المقاصة تكون صعبة لكن نجحنا في تحقيق الفوز أمام فريق محترم يقوده مدرب مميز وهو كابتن إيهاب جلال".

أخبار تهمك

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ نصف ساعة

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ 14 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ ساعة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 3 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ ساعة و 16 دقيقة

زيدان يغسل أحزان ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

إغلاق ميناء بنغازي أمام الملاحة وتحذير للموانئ الليبية

منذ 39 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

10:07 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

09:59 م

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان