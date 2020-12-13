سيد عبد الحفيظ: بداية الدوري من المهم فيها أن تحقق ال3 النقاط

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.









وأضاف في تصريحات عقب نهاية المباراة :"بداية الدوري من المهم فيها أن تحقق الفوز وتحصد ال3 نقاط وفي النهاية هي مباراة وانتهت وعلينا النظر إلى المرحلة المقبلة".









وتابع :"أمامنا مباراة هامة يوم الجمعة المقبل أمام غزل المحلة ثم السفر إلى النيجر لبداية مشوار الفريق الإفريقي".









وزاد :"الدوري يحتاج إلى جميع اللاعبين وجميعهم سيحصل على الفرصة، فمباراة اليوم كانت فرصة لمشاركة عددا من اللاعبين".









وواصل :" إحساسي أن الهدف الذي سجله محمد شريف ليس تسللا، لكن في النهاية الحمد لله على المكسب".









واختتم :" المباريات مع مصر المقاصة تكون صعبة لكن نجحنا في تحقيق الفوز أمام فريق محترم يقوده مدرب مميز وهو كابتن إيهاب جلال".