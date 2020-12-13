شوقي يكشف تفاصيل تقدم مصر 11 مرتبة عالميا في قطاع التعليم

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قطاع المعرفة سوء في التعليم العام أو الجامعي تقدمنا فيهم في مؤشر المعرفة العالمي بمقدار 11 مرتبة.



وأضاف شوقي خلال لقائه ببرنامج"بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الأحد، أنه في 2017عندما بدًأ التطوير كان ترتبنا 106 من 131، واليوم ترتبنا 83 من 138، أي تقدمنا أكثر من 21 مرتبة في الثلاث سنوات منهم 11 في آخر سنة.



وأشار وزير التعليم إلى أنه بهذا المستوي سنكون من أعلي الدول في التعليم إذا سيرنا على نفس الخط، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهد كبير في التعليم الفني، وتقدم فيه أيضا 23 مركز خلال هذه العام.

