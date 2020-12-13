كهربا يعلق على فوز الأهلي أمام المقاصة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وقال كهريا:"الحمد لله على المكسب وحققنا الفوز بثلاثة أهداف، البداية دائما ما تكون صعبة على الفرق الكبيرة".


وتابع :"فريق مصر المقاصة من الفرق المحترمة وقدم مباراة مميزة، نحن في النادي الأهلي أغلقنا ملف البطولات الماضية ونركز في الفترة المقبلة".


وزاد :"موسيماني حفز اللاعبين بين شوطي المباراة وأقول للجمهور انتظروا فريق قوي ومختلف في المباريات المقبلة".


وواصل :"الحمد لله أنني واحدًا من جمهور النادي الأهلب الذي لا يعرف شيء اسمه خسارة، وهذه هي شخصية النادي الأحمر وهو ما تربيت عليه في النادي منذ الصغر".


وأشار :"ما حدث بين محمد شريف وعمرو السولية مجرد "نرفزة" ملعب والجميع معرض لهذا الأمر، وبعد الهدف الذي سجله السولية الأمر انتهى تمامًا ونحن نتعلم من مثل هذه الأمور".

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