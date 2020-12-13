كهربا يعلق على فوز الأهلي أمام المقاصة
علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي
الأهلي على الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل
هدف في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال كهريا:"الحمد لله على المكسب وحققنا
الفوز بثلاثة أهداف، البداية دائما ما تكون صعبة على الفرق الكبيرة".
وتابع :"فريق مصر المقاصة من الفرق
المحترمة وقدم مباراة مميزة، نحن في النادي الأهلي أغلقنا ملف البطولات الماضية ونركز
في الفترة المقبلة".
وزاد :"موسيماني حفز اللاعبين بين
شوطي المباراة وأقول للجمهور انتظروا فريق قوي ومختلف في المباريات المقبلة".
وواصل :"الحمد لله أنني واحدًا من
جمهور النادي الأهلب الذي لا يعرف شيء اسمه خسارة، وهذه هي شخصية النادي الأحمر وهو
ما تربيت عليه في النادي منذ الصغر".
وأشار :"ما حدث بين محمد شريف وعمرو
السولية مجرد "نرفزة" ملعب والجميع معرض لهذا الأمر، وبعد الهدف الذي سجله
السولية الأمر انتهى تمامًا ونحن نتعلم من مثل هذه الأمور".