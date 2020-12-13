"صيدلة بنين الأزهر" بالقاهرة تستضيف مسابقة الطالب المثالي لعام 2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اقيمت اليوم الأحد فعاليات مسابقة الطالب المثالي على مستوى جامعة الأزهر من مختلف الكليات، والتي استضافتها كلية الصيدلة لهذا العام؛ حيث خضع المتسابقون لاختبارات على يد لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور إسلام عبد الرؤوف، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، وعضوية كلٍّ من: الدكتور أحمد البصيلي، المدرس بكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان، المدرس بكلية اللغات والترجمة.
 
وقال الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة: إن الكلية حرصت على استضافة المسابقة هذا العام؛ نظرًا لأهميتها ومردودها على تشجيع الطلاب للتنافس على اللقب، وما يتطلبه من مؤهلات ومعارف ذات مستوى رفيع، ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الذي حرص على حضور جانب من المسابقة، والاستماع إلى تقييم اللجنة للطلاب المتسابقين؛ أن حجم التنافس كبير بالنظر إلى حجم عدد طلاب الجامعة الذي يقدر بمئات الآلاف من مختلف التخصصات النظرية والعملية. 

كما أشاد الدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بحرفية لجنة التقييم وموضوعيتها، ومستوى الطلاب الذي أثبت أن الأزهر غني بأبنائه المتميزين القادرين على تمثيله في الداخل والخارج.
جدير بالذكر أن مسابقة الطالب المثالي على مستوى جامعة الأزهر لها مجموعة من المعايير المؤهلة للقلب؛ أهمها: حفظ القرآن الكريم، والثقافة العامة، وإتقان اللغة العربية، وإتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل، بجانب الثقافة العامة والإلمام بالشئون العامة، وتوافر السمات الشخصية المناسبة.

تقام مسابقة الطالب المثالي بجامعة الأزهر برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر برئاسة الأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

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