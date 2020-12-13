تحذير من الأرصاد بشأن انخفاض درجات الحرارة غدًا.. تعرف على التفاصيل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل، محذرًا من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارية بداية من غدًا الاثنين.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن درجات الحرارة سوف تنخفض غدًا أربع درجات، وثلاث درجات بعد غد الثلاثاء.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف يصاحبها استمرار لنشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، والاضطراب الكامل في حركة الملاحة البحرية.

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