الأهلي يرفض منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على مصر المقاصة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز الأهلي مساء اليوم ال الأحد على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الأهلي تدريباته في الحادية عشر صباح غد الاثنين على ستاد مختار التش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

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