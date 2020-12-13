محافظ حفر الباطن يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن اليوم، بمقر المحافظة مدير الدفاع المدني بحفر الباطن العقيد محمد فرحان العنزي، بمناسبة تعينه مديراً للدفاع المدني بالمحافظة.

 

ورحب في بداية اللقاء بالعقيد العنزي، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن كافة، لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ نصف ساعة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ 14 دقيقة

زيدان يغسل أحزان ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 9 ساعات

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ ساعة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

إغلاق ميناء بنغازي أمام الملاحة وتحذير للموانئ الليبية

منذ 39 دقيقة

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | محافظ جدة يستقبل مدير إدارة الدفاع المدني بمكتبه

أمير جازان يشدد على حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاقتصادية

مصابان في حريقٍ بقاعة أفراح بحفر الباطن

"عوض" تستقبل السكرتير العام المساعد الجديد بديوان عام محافظة دمياط (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

10:07 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

09:59 م

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان