إيهاب جلال: الأهلي استحق الفوز في مباراة اليوم

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة على أن الأهلي استحق الفوز في مباراة اليوم والتي جمعت كلا الفريقين على ستاد الأهلي we في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الأهلي حق فوزًا مستحقًا في المباراة، فنحن بدأنا الاستعداد للدوري قبل بدايته بـ10 أيام فقط".





وتابع :"كنا نحاول التماسك في الشوط الأول وأحرزنا هدف التعادل وفي الشوط الثاني هبط معدل اللياقة البدنية للفريق وحاولت معالجته بالتغييرات".





وتابع :"التفوق في الشوط الثاني كان واضحًا للأهلي وهذه بداية سيئة للفريق لكني راض على الأداء واللاعبون أدوا بشكل جيد في إطار مجهودهم".





وأشار :"باولن فوافي بذل مجهودًا جيدًا في الشوط الأول بالإضافة إلى حسني فتحي".





واختتم حديثه :"كان الأفضل في الشوط الأول من الأهلي بالنسبة للأداء دون النظر عن النتيجة لكن في النهاية فاز الأهلي".