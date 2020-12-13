تعليق سامي قمصان بعد الفوز على مصرالمقاصة في الدوري

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إإن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق مصر المقاصة، في المباراة الأولى للفريق بالموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفوز كان مهمًّا لتحقيق ضربة بداية قوية في مشوار المنافسة على اللقب، وقد نجح اللاعبون في استعادة التوازن من جديد، على الرغم من استقبال هدف التعادل من جانب المنافس، خاصة أن كل الفرق تقدم أفضل ما لديها أمام الأهلي.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي لم يصل إلى المستوى الذي يسعى إليه الجهاز الفني، خاصة بعد الفوز ببطولتي إفريقيا وكأس مصر وحالة الإجهاد التي عليها الفريق، والقادم سيكون أفضل، من خلال الجهد الذي يقوم به الجميع من أجل تقديم كرة ممتعة وتحقيق الانتصارات.

وأضاف قمصان: «الجهاز الفني يعمل على خلق دوافع جديدة لدى اللاعبين، والأمور تسير بشكل مميز، وكل العناصر التي شاركت في المباراة ظهرت بصورة طيبة، خاصة التغييرات التي أسهمت في تحسين الأداء».

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد أن مشاركة أليو ديانج في الشوط الثاني كانت مدروسة بعد غيابه لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن كل العناصر الموجودة في القائمة توجد بقوة ضمن حسابات الجهاز الفني، في إطار ضغوط المنافسة وكثرة المباريات التي يخوضها الفريق.

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