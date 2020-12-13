"Tesla" تتوقف عن إنتاج بعد الموديلات من السيارات الكهربائية لمدة 18 يوم

حصلت CNBC على بريد إلكتروني داخلي من Tesla يكشف أن صانع السيارات سيوقف إنتاج الطراز S و X بين 24 ديسمبر و 11 يناير، أو 18 يومًا.





لاحظت الشركة في رسالة بريد إلكتروني منفصلة أن الطلب على سياراتها كان "أعلى قليلاً" من العرض خلال الربع الأخير، لذلك هناك اهتمام واضح بالطراز 3 والطراز Y الأكثر تكلفة.





يقال إن العمال سيحصلون على أجر أسبوع كامل، وبعض الإجازات مدفوعة الأجر و "فرص محدودة مدفوعة الأجر" للعمل مع فرق أخرى، ولكن هذا لا يزال يترك خمسة أيام غير مدفوعة الأجر لأولئك الذين لا يستطيعون العثور على العربات الإضافية أو استخدام إجازاتهم المدفوعة الأجر.





من المفهوم أن الشركة قد أغلقت قسم العلاقات العامة ولم تعد تستجيب لطلبات التعليق.





لن يكون نقص الطلب مفاجأة كاملة.





تفوق إنتاج السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة على السيارات الفاخرة منذ وقت طويل. سلمت الشركة 15 ألف و200 سيارة فقط من طراز S و X في الربع الثالث من عام 2020 من إجمالي 139 ألف و300 سيارة.





هناك أيضًا مسألة الاهتمام المكبوت بـ "" Model S - إذا كنت تستطيع أن تتفاخر في سيارة كهربائية راقية، فقد تميل إلى انتظار أقوى إصدار.





لا يزال إيقاف الإنتاج الكامل مهمًا، على الرغم من ذلك، ويعزز مدى التغيير الذي طرأ على إستراتيجية Tesla في غضون بضع سنوات.





حتى في الأيام الأولى من الطراز 3، كان S و X لا يزالان يعتبران جزءًا مهمًا من التشكيلة - الآن، هما سيارات متخصصة.





تهدف Tesla الآن بشكل أكبر إلى الاتجاه السائد (إذا كانت لا تزال أعلى من الأسعار النموذجية) ، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك عندما تأمل الشركة في إنتاج سيارة بقيمة 25 ألف دولار في السنوات القليلة المقبلة.