خبير اقتصادي: مصر حققت نسبة نمو مرتفع فاق كل التوقعات (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد رضا، الخبير الاقتصادي، إن التقارير الدولية تحدثت عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي خاصة وأن الدولة المصرية حققت طفرة في معدل النمو مرتفع مقارنة بالأسواق الحديثة والناشئة في المنطقة؛ حيث فاقت الأرقام التي حققها الاقتصاد المصري توقعات الكثيرين من خبراء الاقتصاد في العالم خلال جائحة كورونا.

وأضاف "رضا"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي وبشهادة الجميع كانت تجربة هي الأنجح عالميًا ليس على مستوى الإصلاح الاقتصادي ولكنها خلال مواجهة فيروس كورونا، مما تنعكس تلك الشهادات الدولية على الاقتصاد المصري.

وتابع: "لأول مرة منذ سنوات أن تحدث أزمة بهذا الحجم الكبير وتكون أزمة عالمين بهذا القدر والكيفية في التعامل معها بهذا الشكل الممنهج لإدارة الأزمة بشكل احترافي"، مشيرًا إلى أنه لأول مرة نرى إدراة أزمة بهذا الشكل المميز في الدولة المصرية؛ خاصة عندما تم إجراء عملية الغلق الكامل تم إطلاق كم كبير من المبادرات خاصة لإنعاش الاقتصاد المصري بهدف حماية الجبهة الداخلية للاقتصاد المصري.

وأوضح أنه لو تم ترك الشركات الاستثمارية دون أي مبادرات حتما كانت هذه الشركات في طريقها للانهيار خلال أزمة فيروس كورونا؛ خاصة وأن من الشركات سيصمد بعد أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع وتم إطلاق مبادرات رائعة من مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر عن طريق البنك المركزي.

أخبار تهمك

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 3 ساعات

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يغسل أحزان ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ 37 دقيقة

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

10:07 م

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان