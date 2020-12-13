خبير اقتصادي: مصر حققت نسبة نمو مرتفع فاق كل التوقعات (فيديو)

Advertisements

قال محمد رضا، الخبير الاقتصادي، إن التقارير الدولية تحدثت عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي خاصة وأن الدولة المصرية حققت طفرة في معدل النمو مرتفع مقارنة بالأسواق الحديثة والناشئة في المنطقة؛ حيث فاقت الأرقام التي حققها الاقتصاد المصري توقعات الكثيرين من خبراء الاقتصاد في العالم خلال جائحة كورونا.



وأضاف "رضا"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي وبشهادة الجميع كانت تجربة هي الأنجح عالميًا ليس على مستوى الإصلاح الاقتصادي ولكنها خلال مواجهة فيروس كورونا، مما تنعكس تلك الشهادات الدولية على الاقتصاد المصري.



وتابع: "لأول مرة منذ سنوات أن تحدث أزمة بهذا الحجم الكبير وتكون أزمة عالمين بهذا القدر والكيفية في التعامل معها بهذا الشكل الممنهج لإدارة الأزمة بشكل احترافي"، مشيرًا إلى أنه لأول مرة نرى إدراة أزمة بهذا الشكل المميز في الدولة المصرية؛ خاصة عندما تم إجراء عملية الغلق الكامل تم إطلاق كم كبير من المبادرات خاصة لإنعاش الاقتصاد المصري بهدف حماية الجبهة الداخلية للاقتصاد المصري.



وأوضح أنه لو تم ترك الشركات الاستثمارية دون أي مبادرات حتما كانت هذه الشركات في طريقها للانهيار خلال أزمة فيروس كورونا؛ خاصة وأن من الشركات سيصمد بعد أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع وتم إطلاق مبادرات رائعة من مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر عن طريق البنك المركزي.