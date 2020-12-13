الصحة: لا يوجد مدة محددة لفعالية اللقاح الصيني.. ومازال قيد الدراسة

Advertisements

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، إن اللقاح الصيني نوع من اللقاح غير النشط، وفاعليته للتجارب المرحلية حتى الآن هي 86% حتى 100%.



وأضافت الدكتورة نهى عاصم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن اللقاح الصيني عبارة عن فيروس كامل ولكنه مقتول، وهي تشمل ضمان أكثر للأجسام المضادة في جسم الإنسان، لافتة إلى أنه إذا حدث تغيير في الفيروس سيكون اللقاح مقاوم لها.



وأشارت إلى أنه لا يوجد مدة محددة لفعالية اللقاح الصيني، وأنها مازالت قيد الدراسة التي تستمر لمدة عام كامل، منوهة بأنه لم تظهر للقاح أي آثار جانبية خطيرة بمن تناول اللقاح حتى الآن.



وأوضحت أن مصر شاركت في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني بمشاركة 3 آلاف شخص، مشيرة إلى أن آلية توزيع اللقاح الصيني ستكون أولا للمعرضين أكثر للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تتفاوض مع "استرازينكا" للحصول على لقاح اكسفورد الفترة المقبلة.



وأكدت مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، أنه ليس هناك إجبار لتناول لقاح فيروس كورونا، وأي شخص يحب المشاركة في تناول اللقاح لابد التواصل على موقع وزارة الصحة.

