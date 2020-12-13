4 أعراض فارقة في حسم الاصابة بكورونا في الموجه الثانية

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قال الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن فيروس كورونا ضعف، لكنه أصبح أسرع على مستوى الانتشار، ويسبب العدوى لعدد أكبر.



وأضاف "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "هذا يعني أن الفيروس بات يؤثر على قطاع أكبر الذي بدوره قد يعاني من أمراض مصاحبة وبالتالي فإن عدد الوفيات سيزيد".



وحول الأعراض التي تستوجب المواطنين زيادة الحذر، قال أستاذ الأمراض الصدرية: "هناك أربع أعراض، العرض الأول هو الفقد المفاجئ لحاستي الشم والتذوق فإن هذا يعني أن الشخص مصابا بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس، والثاني هو احتقان شديد في العين وانتفاخ وتورم، والثالث هو الطفح الجلدي والرشح، والرابع أن فترة حضانة فيروس كورونا تمتد من 4 أيام إلى 14 أيام على عكس نزلة البرد التي تتضح أعراضها خلال 4 أيام". أما بالنسبة إلى الأعراض المشتركة بين فيروسي كورونا والانفلونزا، قال: "كل الأعراض التي من الممكن أن نتخيلها مثل السخونية وآلام الزور وتكسير الجسم ورشح الأنف وغيرها".



وبشأن احتمالية وجود إغلاق، قال: "لن نختلف عن العالم، إذ قالت الدول إنها لن تغلق وبخاصة على مستوى التعليم، لكن من الممكن أن نخفف عدد ساعات التواجد في الوحدات التعليمية، أي أننا قد نخفف التجمعات لكننا لن نلغيها، فنحن لن نهرب من خطر محقق إلى خطر غير محقق.. الراجل اللي بقوله اعد في بيتك هيموت من الجوع، لكن هو ممكن يشتغل وتجيله أو كورونا أو متجيش ولو جات ممكن يعدي وممكن ميعديش".

