محمد بعد تنظيفه لفصله: "محدش قالي اكنسه".. ووكيلة التعليم بكفر الشيخ: فخورة بكل نموذج جميل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الطالب محمد عبد الباعث، الطالب في الصف الخامس الابتدائي في أحد مدارس محافظة كفر الشيخ تفاصيل انتشار صورته وهو يقوم بتنظيف فصله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "عبد الباعث" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "كنت بكنس الفصل بتاعي، محدش قالي اكنس الفصل".

وأضاف "معرفش مين اللي صورني، وأنا متعود أساعد ماما في البيت، ودايما ببقى عايز الفصل بتاعي يكون نضيف".

من جانبها وجهت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر إلى محمد، موضحة أن من قام بتصوير محمد هو أحد مدرسي المدرسة وكان هدفه نشر الأمر على أنه مؤامرة ضد المدرسة وإدارتها.

وقالت "المدرس اللي صور كانت نيته سيئة، وصور من وجهة نظر مؤامراتية ولكن محمد قالي أنه عمل كده من نفسه وإنه دايما بيعمل كده وساعات زميله بيساعده".

وأضافت "فيه ناس بتحول الايجابيات إلى سلبيات، أنا فخورة بمحمد وبكل نموذج يعبر عن شيء جميل، وقمت بتكريمه وتكريم الطالبة منة اللي بتساعد والدها في ورشة الميكانيكا بعد المدرسة".

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