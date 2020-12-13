حملة ليلية لإزالة التعدي على أراضي زراعية في بمركز الفيوم

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.



شدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية والمتابعة المستمرة على مدار الساعة حرصا على استغلال البعض للظروف الحالية التى تمر بها البلاد للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز الفيوم بتنفيذ إزالة ليلية بناخية ابو السعود مركز الفيوم على مساحة 2 قيراط عبارة عن اساسات لبشة حديد بحوض زميلة، وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود، رئيس قسم حماية الأراضى والمهندس جمال عبد الحليم، رئيس التعديات والمهندس احمد عيد، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالعدوة والمهندس، خلف عويس، مدير الجمعية الزراعية بناحية ابو السعود.

