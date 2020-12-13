طبيب أمراض مناعية يطالب بتوفير بديل لـ أقراص الغلال السامة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني إسحاق، مفتش صحة المنيا الأسبق، وطبيب الأمراض المناعية، إن أقراص الغلال السامة عبارة عن مادة فوسفيد الالومنيوم، وتم تصنيفها على أنها مادة شديدة السمية، ويتم بيعها للجمهور بشكل عادي، خاصة في جنوب المنيا.

وأوضح الدكتور هاني اسحاق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الشخص الذي يتناول هذه الحبوب يتم استخدامها على أساس التهويش، خاصة أن سعرها رخيص جدا، لكنها تفرز غاز سام داخل جسم الإنسان.

وأشار إلى أن المريض يصاب بغيبوبة ووقف في نبضات قلبه، وتسبب في وفاته على الفور، لافتًا إلى أن المزارعين يستخدموها في الغلال لمنع تسوسها.

ونوه طبيب الأمراض المناعية، بأنه لابد من توافر البديل الأمن لهذه الاقراص السامة التي تتسبب في وفاة العديد من الشباب الذين يستخدموها للانتحار.

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