الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:04 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن مصر فضلت لقاح "سينو فارم" الصيني عن لقاح فايزر الأمريكي لـ 4 أسباب.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن السبب الأول أن اللقاح الصيني يحتاج أن يحفظ تحت درجة تبريد من 2 إلى 8 تحت الصفر، ومصر تستطيع من خلال الأجهزة التي تمتلكها أن تحفظ 110 مليون وحدة من اللقاح، أما لقاح فايزر الأمريكي يحتاج للحفظ في درجة 70 تحت الصفر، ومصر لا تمتلك القدرة على توفير أجهزة لتبريد كميات كبيرة من اللقاح.
وتابع: "السبب الثاني أن الصين وضعت مصر ضمن الدول الأولى التي لها الأولوية في الحصول على اللقاح، أما أمريكا فالأولوية لديها للأمريكان والأوروبيين".
وواصل: "السبب الثالث أن اللقاح الصيني مصنع من فيروس كورونا ميت، لكن فايزر استخدم في تصنيعة تقنية المتخصصين في مصر لا يعرفون عنها شيء، أما السبب الرابع حدثت تجارب سريرية بالفعل على اللقاح الصيني في مصر، لكن احنا منعرفش حاجة عن تجارب فايزر".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن السبب الأول أن اللقاح الصيني يحتاج أن يحفظ تحت درجة تبريد من 2 إلى 8 تحت الصفر، ومصر تستطيع من خلال الأجهزة التي تمتلكها أن تحفظ 110 مليون وحدة من اللقاح، أما لقاح فايزر الأمريكي يحتاج للحفظ في درجة 70 تحت الصفر، ومصر لا تمتلك القدرة على توفير أجهزة لتبريد كميات كبيرة من اللقاح.
وتابع: "السبب الثاني أن الصين وضعت مصر ضمن الدول الأولى التي لها الأولوية في الحصول على اللقاح، أما أمريكا فالأولوية لديها للأمريكان والأوروبيين".
وواصل: "السبب الثالث أن اللقاح الصيني مصنع من فيروس كورونا ميت، لكن فايزر استخدم في تصنيعة تقنية المتخصصين في مصر لا يعرفون عنها شيء، أما السبب الرابع حدثت تجارب سريرية بالفعل على اللقاح الصيني في مصر، لكن احنا منعرفش حاجة عن تجارب فايزر".