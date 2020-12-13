الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن مصر فضلت لقاح "سينو فارم" الصيني عن لقاح فايزر الأمريكي لـ 4 أسباب.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن السبب الأول أن اللقاح الصيني يحتاج أن يحفظ تحت درجة تبريد من 2 إلى 8 تحت الصفر، ومصر تستطيع من خلال الأجهزة التي تمتلكها أن تحفظ 110 مليون وحدة من اللقاح، أما لقاح فايزر الأمريكي يحتاج للحفظ في درجة 70 تحت الصفر، ومصر لا تمتلك القدرة على توفير أجهزة لتبريد كميات كبيرة من اللقاح.

وتابع: "السبب الثاني أن الصين وضعت مصر ضمن الدول الأولى التي لها الأولوية في الحصول على اللقاح، أما أمريكا فالأولوية لديها للأمريكان والأوروبيين".

وواصل: "السبب الثالث أن اللقاح الصيني مصنع من فيروس كورونا ميت، لكن فايزر استخدم في تصنيعة تقنية المتخصصين في مصر لا يعرفون عنها شيء، أما السبب الرابع حدثت تجارب سريرية بالفعل على اللقاح الصيني في مصر، لكن احنا منعرفش حاجة عن تجارب فايزر".

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