ارتفاع حجم التمويل الخارجي 10 مليارات دولار بعد زيارة السيسي لفرنسا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا كانت ناجحة جدًا، والتوقعات تشير إلى ارتفاع حجم التمويل الخارجي لأكثر من 10 مليارات دولار بعد نجاح هذه الزيارة، بسبب التواصل مع مؤسسات التمويل الخارجي بمستوى عال من الحرفية.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن جمعيات منظمات المجتمع المدني تعمل على مساعدة أصحاب الحرف اليدوية من خلال تسويق منتجاتهم بصورة كبيرة، وتعمل الدولة أيضا عاى دعم أصحاب الحرف اليدوية، وهذا واضح في تنظيم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية.

ولفت إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم جدًا لتقليل نسبة البطالة، ولخدمة المشروعات الكبيرة، خاصة أن النمور الأسيوية اعتمدت في نهضتها على هذا القطاع، مشيرًا إلى ان الاقتصاد المصري سيصمد، وسيكون أقل الاقتصادات تأثرًا بأزمة كروان، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من الامكانيات التي تؤهلها لتحقيق معدل نمو جيد، معقبًا: "انا بطبعي متفائل وإن شاء الله اللي جاي أحسن".

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