بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على مواصلة محادثات اتفاق التجارة





اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد على "بذل المزيد من الجهد" ومواصلة المحادثات الخاصة باتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).





وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في بيان مشترك "عمل فريقا التفاوض ليل نهار على مدى الأيام الأخيرة. ورغم الإجهاد بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، ورغم انقضاء المهلة تلو الأخرى.. نعتقد أن المسؤولية تفرض علينا أن نبذل جهدا إضافيا".





وأضاف البيان "وبناء على ذلك، كلفنا مفاوضينا بمواصلة المحادثات ومعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق حتى في هذه المرحلة المتأخرة".





من ناحية أخرى، رحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأحد بقرار بريطانيا والاتحاد الأوروبي مواصلة المفاوضات.





وقال ميشيل لراديو فرانس إنتر "يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل التوصل إلى اتفاق. يجب أن نساند التوصل إلى اتفاق جيد".





لكن جونسون قال إن مواقف بريطانيا والاتحاد تختلف بشدة بشأن القضايا الرئيسية في محادثات التجارة.





وأضاف للصحفيين "أخشى أننا ما زلنا على طرفي النقيض في بعض الأمور الرئيسية... سنواصل الحديث لنرى ما يمكن فعله. المملكة المتحدة لن تنسحب من المفاوضات بالتأكيد".