أسعار خام الحديد في الصين ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة داليان للسلع في الصين بنسبة 10% تقريبًا الجمعة 11 ديسمبر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 1000 يوان (152.95 دولارًا) للطن للمرة الأولى في التاريخ.





أدى التقاء المعروض من خام الحديد المتضائل، والطلب المتزايد على الفولاذ، والاضطرابات المحتملة على المدى القصير بسبب العواصف التي تضرب غرب أستراليا، إلى إثارة مخاوف محللي السلع.





عززت تقديرات الإمدادات المنخفضة من Vale، ثاني أكبر منتج لخام الحديد في العالم، هذه المخاوف، حيث قامت الشركة البرازيلية مؤخرًا بالحد من توجيه الإنتاج لعام 2020 وخفض توجيهها للعام المقبل.





في غضون ذلك، تراجعت شحنات نوفمبر من البرازيل إلى بقية العالم إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر.





قال إريك هيدبورج، كبير المحللين في شركة السلع الأساسية CRU ، لشبكة CNBC يوم الجمعة أن الأداء الاقتصادي القوي للصين وتحفيز البنية التحتية أدى إلى زيادة الطلب، مما أدى إلى انخفاض المخزونات المنخفضة بالفعل وتضييق أوضاع السوق.





بالتوازي مع ذلك، تضاءلت أيضًا الإمدادات المنقولة بحراً من قوّة خام الحديد في أستراليا والبرازيل.





استحوذت أستراليا على 58% من إجمالي إمدادات خام الحديد المنقولة بحراً في العالم في عام 2019، وفقًا لجمعية الصلب العالمية، والتي يتم تصدير الكثير منها إلى الصين.





وأضاف هيدبورج: "هناك الآن عاصفة استوائية تقترب من الساحل حيث يتم شحن جميع خام الحديد منه، وقد تم الآن إغلاق اثنين من أكبر الموانئ في أستراليا، وهما يمثلان معًا أكثر من نصف إمدادات خام الحديد العالمية".





لقد وصل بالفعل نظام طقس منخفض الضغط على ساحل أستراليا الغربية وآخر في الطريق، حيث يُنصح السكان بالتأهب لرياح العاصفة والمد والجزر.