شركات السياحة تكشف حقيقة عودة موسم العمرة(فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة الاسبق، حقيقة عودة موسم العمرة، قائلًا: "الخبر حول عودة موسم العمرة، ليس له أي أصل أو مصدر، ولم يصدر من أي مسؤول"

وتابع "السيسي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن عودة العمرة أمر متوقع في أي لحظة، خاصة أن العمرة متوقفة بسبب اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متابعًا: " في أي لحظة موسم العمرة ممكن يرجع، ودا أمر متوقع"

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى صدور ضوابط تنظيم رحلات العمرة، من رحلات السياحة، بمشاركة جميع جهات الدولة، واي شيء خلاف هذا الامر مجردًا توقيعات،

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