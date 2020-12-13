هيئة الكتاب تنعى دكتور بهاء عبدالمجيد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تنعى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي، د. بهاء عبد المجيد، عضو اللجنة الثقافية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال السنوات الأخيرة الماضية،و أستاذ الأدب الإنجليزي، والذى توفى مساء اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

قدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، وحصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: ( تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية من قسم اللغة الإنجليزية –كلية التربية – جامعة عين شمس. كما عمل أستاذ زائر بجامعة أكسفورد.

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