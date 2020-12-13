لميس الحديدي للمصريين: الموضوع بقى خطر جدًا التزموا بالاجراءات الاحترازية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الإعلامية لميس الحديدي أن السباق العالمي لإعتمادات وإيجازات لقاحات كورونا المختلفة يتصاعد مع إعلان عدد من الدول لذلك.

أضافت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، أن هذا هو الجدل الدائر بين الناس في مصر والعالم، والأعداد بتتزايد ولا يوجد أحد في مصر ليس له أحد يعرفه ا إلا وأصيب بفيروس كورونا.


تابعت: "أرقام الوفيات أيضًا تتصاعد وفي غضون ذلك ننتظر آراء اللجان العلمية المختلفة والموافقات على اللقاح الأنسب علميًا وأيًا كان اللقاح الذي سوف تجيزه وزارة الصحة المصرية علينا الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وده مهم جدًا الكمامة ثم الكمامة وبقولها لنفسي قبلكم".

تابعت الإعلامية "الحديدي": "الموضوع مش بسيط وبقى خطر جدًا ورجعنا نسمع عن وفيات مجددًا في أماكن كثيرة وبالتالي علينا الالتزام بالكمامات".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".
قالت الإعلامية لميس الحديدي إٔن السباق العالمي لاعتمادات وإيجازات لقاحات كورونا المختلفة يتصاعد مع إعلان عدد من الدول لذلك.

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