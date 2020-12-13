مي الغيطي بفستان جرئ في حفل زفاف شقيقتها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة مي الغيطي صور جمعتها بشقيقتها ميار الغيطي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي الغيطي في حفل زفاف شقيقتها بفستان جرئ ومتألق، وكانت في الصورة متواجدة على قدم شقيقتها وهي بفستان الزفاف.

يذكر أن الفنان ميار الغيطي احتفلت بحفل زفافها على أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني وذلك بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن.

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