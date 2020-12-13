ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كاميليا، واحدة من أشهر نجمات مصر، وإن كان الحظ لم يسعفها بسبب وفاتها المفاجئة وهي في عمر الـ31 عامًا.

وفى 31 أغسطس 1950 استيقظت مصر على خبر سقوط أول طائرة مدنية مصرية، الطائرة "ستار أوف ماريلاند" فى الرابعة فجرًا، وتبين أن الطائرة كانت تحمل 48 راكبًا من بينهما الفنان "كامليا" التى عثر على جثتها فى رمال الصحراء بالقرب من محافظة البحيرة حيث سقطت الطائرة.

قيل الكثير عن واقعة مقتل كامليا وارتباطها بالملك فاروق، وعلاقة الموساد والملك فاروق بتدبير الحادث، نظرًا لارتباط الفنانة بالموساد ونقل أخبار حربية لقربها من الملك فاروق للموساد الإسرائيلى فى حرب عام 1948.

وهناك من إعتبر أن الحادث مدبر من المخابرات، لأنها كانت جاسوسة بحسب ما قالوا، وهناك أقاويل أيضًا تفيد بأن الاسرائيليين هم من فجروها، أما آخرون فإعتبروه مجرد حادث عادي.

تعتبر الطائرة أول حادث في تاريخ الطيران المدني المصري، وقد تم التعرف على جثتها رغم الحروق، وقد أرجع الطبيب سبب الوفاة إلى الجروح النارية، وما صاحبها من صدمة عصبية وكسور في عظام الساقين.

صلت عليها والدتها صلاة المسيحيين الكاثوليك في كنيسة القديس يوسف بالأنتيكخانة.

وكشف الكاتب أنيس منصور في مقاله "ماتت هي لأحيا أنا"، بأن كاميليا لم تجد مكانًا للحجز في الطائرة وكان قد ذهب ليعيد تذكرة السفر، بعد أن شعر بتغيير في صوت والدته ووجد هناك كاميليا مع الناقد الفني حسن إمام عمر، فأعطاها التذكرة بدلًا منه.

ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها
ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها
ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها
ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها
ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها
ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها
ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها
ضد مجهول.. قصة مقتل كاميليا واتهامها بالجاسوسية.. و سر تذكرة أنيس منصور التي تسببت في وفاتها

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