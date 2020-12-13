مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نشبت مشادة كلامية بين الثنائي عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله في الفريق محمد شريف لعدم قيام الأخير بتأدية الواجب الدفاعي في مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره مصر المقاصة.

 

وطلب السولية من محمد شريف العودة إلى الخطوط الدفاعية من أجل التأمين الدفاعي ضد هجمات لاعبي فريق مصر المقاصة حيث اعترض شريف على الأسلوب الذي تحدث به السولية.

 

وعنف السولية زميله محمد شربف بعدما قام بالرد عليه ليتدخل محمود كهربا وناصر ماهر ومحمد أفشىة ونجحوا في إنقاذ الموقف.

 

ويتقدم الأهلي على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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