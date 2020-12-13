إغلاق ميناء بنغازي أمام الملاحة وتحذير للموانئ الليبية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:00 م
ميناء بنغازي البحري
ميناء بنغازي البحري
الفجر السعودي
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حذرت إدارة ميناء بنغازي البحري، الموانئ الليبية من رياح نشطة إلى قوية على موانئ المنطقة الشرقية.

 

وأشار المتحدث الإعلامي لميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي في إيجاز صحفى اليوم، إلى أن الرياح غداً ستكون شمالية تصل سرعتها من 25 إلى 35 عقدة في الساعة، ويصل ارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى 4.5 متر.

 

وتابع المتحدث قائلاً: "ميناء بنغازي مغلق أمام الملاحة البحرية لحركة الدخول والخروج، إلى حين الإبلاغ بفتح الحركة الملاحية للميناء ".

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