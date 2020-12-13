هبة مجدي برفقة والداتها في أحدث ظهور بإنستجرام

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة هبة مجدي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هبة مجدي منذ قليل صورة تجمعها بوالداتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات تعليق الفنانة حنان ترك وعلقت قائله:" ربنا يباركلك فيها ويرزقك برها يارب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.

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